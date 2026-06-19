ЕС направил Армении €34 млн немедленной поддержки

Еврокомиссия (ЕК) выделила Армении €34 млн. Эти средства должны смягчить последствия ограничений на экспорт сельхозпродукции, алкоголя и других товаров, введенных Россией, следует из заявления представительства ЕС в Армении.

Это один из первых траншей помощи Армении, который премьер-министру Николу Пашиняну в телефонном разговоре пообещала глава ЕК Урсула фон дер Ляйен. «ЕС и Армения продолжат совместную работу по укреплению деловых связей и расширению доступа на рынок для армянских производителей»,— указано в заявлении представительства.

О том, что Еврокомиссия готовит экстренную помощь Армении из-за ограничения поставок армянской продукции в Россию, 17 июня писала Financial Times. В конце мая и начале июня Россельхознадзор ввел запреты на ввоз многих армянских товаров. Также был заблокирован транзит продукции в другие страны ЕАЭС.