ЕС направил Армении €34 млн немедленной поддержки
Еврокомиссия (ЕК) выделила Армении €34 млн. Эти средства должны смягчить последствия ограничений на экспорт сельхозпродукции, алкоголя и других товаров, введенных Россией, следует из заявления представительства ЕС в Армении.
Это один из первых траншей помощи Армении, который премьер-министру Николу Пашиняну в телефонном разговоре пообещала глава ЕК Урсула фон дер Ляйен. «ЕС и Армения продолжат совместную работу по укреплению деловых связей и расширению доступа на рынок для армянских производителей»,— указано в заявлении представительства.
О том, что Еврокомиссия готовит экстренную помощь Армении из-за ограничения поставок армянской продукции в Россию, 17 июня писала Financial Times. В конце мая и начале июня Россельхознадзор ввел запреты на ввоз многих армянских товаров. Также был заблокирован транзит продукции в другие страны ЕАЭС.
Действия Еврокомиссии по оказанию поддержки Армении происходят на фоне явного дрейфа закавказской республики в сторону Европы и нарастающей критики премьер-министром Николом Пашиняном России и военно-политических объединений с её участием, таких как ОДКБ и ЕАЭС. В частности, ранее он называл зависимость Армении от России в сфере безопасности ошибкой и заявил о заморозке её участия в ОДКБ, а также обсуждал возможность вступления Армении в Евросоюз, призывая не дать Западу себя обмануть.
В ответ на это, Россия неоднократно выражала недоумение и называла такой курс безответственным, сравнивая Армению с Украиной №3. В то же время, российские официальные лица подчеркивали суверенное право Еревана на выбор, но указывали на несовместимость одновременного членства в Евразийском экономическом союзе и Европейском союзе по объективным причинам. ЕС со своей стороны стремится закрепиться в Армении, в том числе через наблюдательные миссии, и даже рассматривал предоставление военной помощи.