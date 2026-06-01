Регулятор закинул удочку

Со 2 июня поставки рыбы и рыбной продукции из Армении в Россию будут ограничены, вести их смогут лишь два производителя. Всего в стране более 160 хозяйств, которые в январе—апреле 2026 года обеспечили 12% всего импорта в Россию аквакультурной форели. Заместить их удастся за счет поставок из Турции, Китая и Ирана. Для армянских производителей российский рынок формирует 80% экспорта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Поставки в Россию рыбы и рыбной продукции из Армении будут ограничены: ввозить ее смогут только два завода при условии лабораторного мониторинга. Об этом говорится в сообщении Россельхознадзора. Остальные производители со 2 июня должны приостановить ветеринарную сертификацию товаров в адрес российских покупателей. Решение принято после инспекции рыбоперерабатывающих предприятий и форелевых хозяйств. В Россельхознадзоре уточнили, что 50% компаний в принципе отказались ее проходить.

Совокупный объем поставок из Армении в Россию рыбы, ракообразных и моллюсков в 2024 году составил $58,4 млн, следует из данных национальной статистики. В общем объеме армянского экспорта в Россию рыба и морепродукты занимают 10-е место. В 2025 году, согласно подсчетам Рыбного союза, объем поставок вырос до $72 млн. В натуральном выражении речь шла о 9 тыс. тонн.

Управляющий партнер Agro & Food Communications Илья Березнюк называет аквакультурную радужную форель основным продуктом армянского экспорта. В стране, по его словам, 150–160 хозяйств, поставляющих в Россию 3,5–4,5 тыс. тонн такой рыбы в год. Это, по мнению эксперта, эквивалентно 5–6% от совокупного объема импорта в категории.

В Рыбном союзе долю Армении в импорте форели в 2025 году оценивают в 7% в натуральном выражении. В январе—апреле 2026 года значение выросло до 12%, составив 2,6 тыс. тонн. В числе других крупных поставщиков форели в Россию также Турция, Иран и Китай, говорят в Рыбном союзе. Небольшие объемы продукции привозят из Киргизии, Белоруссии, Казахстана и Грузии.

Господин Березнюк не исключает, что часть продукции из Армении может быть реэкспортированной красной рыбой из Норвегии. Собеседники “Ъ” на рыбопромышленном рынке замечают, что страна выступает поставщиком форели федеральных торговых сетей.

В Рыбном союзе предполагают, что заместить рыбу из Армении сможет продукция из других стран и аквакультурная форель внутреннего производства. Объем ее выпуска в 2025 году вырос на 3%, достигнув 74 тыс. тонн.

Илья Березнюк считает, что на Россию приходится до 80% армянского экспорта рыбы. В прошлом году страна, по его словам, получила возможность вести поставки в страны Евросоюза. Но занять существенную долю и полностью переориентировать потоки на этот рынок, по мнению эксперта, будет сложно из-за высокой конкуренции, в том числе со стороны Норвегии.

Рыбопродукция не первая категория армянского сельскохозяйственного экспорта, подвергшегося ограничениям. В мае схожие ограничения в контексте начавшегося в отношениях между Россией и Арменией политического кризиса вводились в отношении цветов, некоторых позиций алкоголя, овощей и фруктов, минеральной воды. На прошлой неделе стало известно о возможной приостановке со стороны России соглашений на поставку в Армению природного газа, нефтепродуктов и необработанных алмазов.

Александра Мерцалова