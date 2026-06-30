Артамонов продлил ограничения на продажу бензина в Липецкой области

Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов продлил действие ограничений на продажу бензина до 5 июля включительно. Соответствующий указ был опубликован на портале органов власти региона. Согласно документу, в Липецкой области запрещено продавать бензин физическим лицам в объеме более 30 литров и в потребительскую тару. Временный порядок отпуска топлива утвержден до 5 июля включительно.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

В конце минувшей недели «Ъ-Черноземье» сообщал о продлении ограничений на продажу топлива в Липецкой области. Изначально они должны были действовать с 23 по 28 июня включительно.

«Ежедневно контролируем поставки, остатки и проблемные точки. Если положительная динамика сохранится, будем готовы пересмотреть ограничения»,— заявил в конце прошлой недели Игорь Артамонов.

Сегодня также стало известно, что власти Орловской области намерены с ближайших выходных организовать отпуск бензина на АЗС «Роснефти» и «Газпрома» по последним цифрам госномеров автомобилей. По словам главы региона Андрея Клычкова, окончательное решение примут на заседании оперативного штаба в среду, 1 июля. Если оно будет утверждено, новый порядок начнет действовать уже с субботы, 4 июля.

Денис Данилов