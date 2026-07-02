В Орловской области утвердили ограничение продажи бензина по номерам машин

Оперштаб Орловской области накануне утвердил введение с 4 июля временных ограничений на продажу топлива. Согласно ним, в четные даты на АЗС региона смогут заправлять автомобили с номерами, которые начинаются на 0, 2, 4, 6, 8, в нечетные — на 1, 3, 5, 7, 9. Об этом сообщил губернатор Андрей Клычков во всех своих соцсетях, в том числе в Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Уточняется, что привязки к региону госномера транспортного средства нет. Норма отпуска топлива остается на уровне 30 литров на автомобиль, розлив бензина в канистры и другие тары по-прежнему запрещен.

«Каждый водитель сможет заправлять свой автомобиль один раз в два дня на 30 литров бензина. Этого более чем достаточно для всех нужд»,— считает господин Клычков.

По его словам, ограничения не касаются дизельного топлива и АЗС на трассах. Для неотложных и рабочих служб предусмотрены пять заправок, в которых «отпуск бензина будет производиться в любой день для любой машины».

Для контроля за соблюдением ограничений с 4 июля на всех заправочных станциях будут дежурить сотрудники правоохранительных органов. Также с субботы должен заработать сайт, который будет показывать наличие топлива и очередей на 57 АЗС «Роснефти» и «Газпрома» в Орловской области. Аналогичную информацию губернатор обещает публиковать в своем канале в Max.

«Новый порядок продажи топлива будет временным. Его продолжительность зависит от каждого из нас — от того, насколько дисциплинированно подойдем к его выполнению, насколько будем уважать своих земляков. Я абсолютно уверен — такой график прекратит ненужный ажиотаж и спекуляции на топливе. И после этого мы сразу же снимем все ограничения»,— заключил глава региона.

О планах ввести порядок продажи топлива по номерам автомобилей Андрей Клычков сообщал 29 июня. В тот же день стало известно, что орловские власти обсуждают запрет на отпуск бензина жителям других регионов. Тогда же губернатор заявил, что объем приобретенного товара могут начать отслеживать через портал госуслуг.

Подробнее о ситуации на топливном рынке макрорегиона — в публикации «Ъ-Черноземье».

Алина Морозова