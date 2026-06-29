Курский губернатор попросил федеральные власти помочь с поставками топлива

Губернатор Курской области обратился в федеральное правительство и министерство энергетики России с просьбой о дополнительных поставках горюче-смазочных материалов (ГСМ). Об этом он сообщил в своем канале Max.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Согласно решению регионального оперативного штаба, с 24 июня заправка на АЗС Курской области допускается исключительно в топливные баки транспортных средств. Впоследствии ограничение было пересмотрено: в приграничных муниципалитетах разрешен отпуск ГСМ в канистры и иные емкости.

К 22 июня средняя цена бензина АИ-95 на заправках Курской области достигла 74,5 руб. за литр, увеличившись за неделю на 3,3% (с 72,11 руб.). Рост за предыдущую неделю аналитики оценили в 2,6%. Бензин АИ-92 подорожал за неделю на 4% — с 65 до 67,62 руб. за литр. Марки АИ-98 и выше прибавили 1,5% (с 92,45 до 93,81 руб.). Дизельное топливо выросло на 3,8% — с 75,67 до 78,54 руб. В целом топливо в регионе к началу отчетной недели подорожало на 3,6% — до 71,53 руб. за литр.

Подробнее о топливных ограничениях в макрорегионе читайте в материале «Ъ-Черноземье».

Кабира Гасанова