Ликвидирован крупный наркосиндикат, работавший на Ставрополье

Сотрудники Главного управления по контролю за оборотом наркотиков МВД России совместно с региональными коллегами и Следственным департаментом ведомства пресекли работу разветвленного межрегионального наркосиндиката, задержав 27 подозреваемых и изъяв запрещённые вещества общей стоимостью свыше 1 млрд руб. по ценам нелегального рынка, сообщила пресс-секретарь ГУ МВД РФ Ирина Волк.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Масштабная операция против организованного наркобизнеса завершилась ликвидацией преступного объединения, выстроившего полноценную цепочку производства и сбыта синтетических запрещённых веществ на территории сразу нескольких субъектов Российской Федерации. К мероприятиям привлекались подразделения полиции Башкортостана, Краснодарского и Ставропольского краев, а также Иркутской, Новосибирской, Самарской, Рязанской и Магаданской областей.

По данным правоохранителей, группировка выстроила замкнутый производственный цикл: запрещенные соединения синтезировались в разветвленной сети подпольных химических лабораторий, после чего крупными оптовыми партиями развозились по российским регионам. Реализация продукции велась через торговые площадки в закрытом сегменте интернета — так называемом даркнете.

В ходе обысков и задержаний изъято свыше 150 кг различных наркотических средств — по подсчетам специалистов, это эквивалентно примерно 400 тыс. разовых употреблений. Помимо готовой продукции, конфисковано более 300 кг прекурсоров — химических соединений, необходимых для синтеза наркотиков. Совокупная стоимость всего изъятого по расценкам нелегального рынка превышает 1 млрд руб.

Под стражу заключены 27 фигурантов, которым инкриминируется участие в более чем 30 преступных эпизодах. Следователь Следственного департамента МВД России возбудил уголовное дело по статьям 30, 228.1 и 210 Уголовного кодекса — они предусматривают ответственность за покушение на незаконный сбыт наркотиков и организацию преступного сообщества. Верхняя планка наказания по данным составам — пожизненное лишение свободы.

Станислав Маслаков