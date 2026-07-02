СКА покидает защитник Иван Выдренков

Петербургский СКА и челябинский «Трактор» произвели обмен, в результате которого в Челябинск отправился защитник Иван Выдренков. Вместе с ним «Трактор» получил права на вратаря Кирилла Герасимюка и денежную компенсацию. Армейцы взамен стали обладателями прав на защитника Илью Миронова и нападающего Савву Смирнова, сообщили в пресс-службе армейцев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Игрок команды СКА Иван Выдренков (справа)

Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Игрок команды СКА Иван Выдренков (справа)

Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Защитник Иван Выдренков провел в системе санкт-петербургского СКА ровно три года. Он перешел в клуб в июне 2023 года, выступал за «СКА-1946» и основную команду в КХЛ. За свою карьеру в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) защитник Иван Выдренков провел 63 матча и набрал 8 (2+6) очков.

Защитник Илья Миронов, на которого СКА получил права, за свою профессиональную карьеру выступал в Молодежной хоккейной лиге (МХЛ) за ярославский «Локо», а во Всероссийской хоккейной лиге (ВХЛ) защищал цвета воронежского «Бурана», пермского «Молота» и челябинского «Челмета». Провел около 62 игр в регулярных чемпионатах, набрал 5 очков, забросил 5 голов.

Нападающий Савва Смирнов — воспитанник петербургского хоккея, выступал в МХЛ, а также пробовал свои силы в североамериканских лигах (включая SPHL за команду Quad City Storm). За время игры в американских лигах (на момент трансфера летом 2026 года) Смирнов суммарно провел более 75 матчей, набрав свыше 40 очков по системе «гол+пас».

Карина Дроздецкая