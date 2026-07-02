Из-за крестного хода и празднования юбилея района в Петербурге перекроют улицы

В предстоящие выходные, 4 и 5 июля, в Петроградском и Калининском районах Санкт-Петербурга введут временные ограничения движения транспорта. Об этом сообщили в городском комитете по транспорту.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В выходные в двух районах Петербурга ограничат движение транспорта

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ В выходные в двух районах Петербурга ограничат движение транспорта

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

5 июля с 11:30 до 13:30 движение будет полностью закрыто на ряде улиц Петроградской стороны в связи с проведением крестного хода у Князь-Владимирского собора. Ограничения затронут Храмов переулок, участок улицы Блохина от Храмова переулка до переулка Нестерова, переулок Нестерова, Большую Пушкарскую улицу от переулка Нестерова до Введенской улицы, Введенскую улицу, а также улицу Воскова до дома № 1.

Накануне, 4 июля, ограничения введут в Калининском районе, где пройдут мероприятия, посвященные 90-летию района.

С 00:00 до 23:59 будет перекрыт участок проспекта Луначарского от Гражданского проспекта до дома № 108, корпус 1. Кроме того, на отрезке от Гражданского проспекта до улицы Черкасова на весь день запретят остановку транспорта.

Матвей Николаев