В Петербурге зафиксировали рекордное число стобалльных результатов на ЕГЭ

В Санкт-Петербурге по итогам ЕГЭ 2026 года максимальные 100 баллов получили 914 экзаменационных работ. Об этом 2 июля на пресс-конференции, посвященной итогам экзаменационной кампании, сообщила председатель городского комитета по образованию Наталия Путиловская.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Петербурге 86 выпускников сдали два ЕГЭ на 100 баллов

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ В Петербурге 86 выпускников сдали два ЕГЭ на 100 баллов

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

По ее словам, такие показатели стали рекордными для города за все время проведения Единого государственного экзамена.

Сразу 86 выпускников набрали по 100 баллов на двух экзаменах. Наибольшее число максимальных результатов зафиксировано по профильной математике — этот предмет на высший балл сдали 336 человек.

Кроме того, девять петербургских выпускников по итогам трех экзаменов набрали по 300 баллов.

В комитете по образованию уточнили, что приведенные данные являются предварительными. Итоговые показатели могут измениться после рассмотрения апелляций и завершения резервных дней сдачи экзаменов.

Матвей Николаев