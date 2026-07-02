СК возбудил дело после обрушения перекрытия в доме в Петроградском районе

Следственный комитет России по Санкт-Петербургу возбудил уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности) после обрушения балки в доме на Сытнинской улице, 16. Инцидент произошел вечером 1 июля в зоне нежилого помещения на первом этаже, никто не пострадал.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Дом 1914 года постройки

Фото: глава Петроградского района Дмитрий Ваньчков Дом 1914 года постройки

Фото: глава Петроградского района Дмитрий Ваньчков

Как выяснилось, дом 1914 года постройки, в нем 46 квартир, где проживают 128 человек. После обрушения спасатели эвакуировали 24 жильцов — их разместили в школе №91. Три семьи (семь человек) переселены в социальный дом, четыре семьи остались у родственников. Остальные вернулись в свои квартиры.

Следователи проводят осмотр места и назначают экспертизы для оценки технического состояния конструкций.

Карина Дроздецкая