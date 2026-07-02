Ставропольский концерн займется мониторингом износа трубопроводов «Газпрома»

Ставропольский промышленный концерн «Энергомера» вышел на новый сегмент рынка нефтегазовой отрасли: холдинг впервые в своей практике взялся за создание системы комплексного антикоррозионного контроля для газотранспортных магистралей крупнейшей российской газовой компании — ПАО «Газпром», пишет ТАСС со ссылкой на данные годового отчета холдинга.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Чиженок, Коммерсантъ Фото: Александр Чиженок, Коммерсантъ

Разработанные «Энергомерой» технические решения направлены на отслеживание состояния подземных газопроводов с применением методов электрохимической защиты. Этот класс оборудования позволяет своевременно выявлять деградацию металлических конструкций и предотвращать аварийные ситуации на протяженных участках трубопроводных систем.

«Компания впервые в истории приступила к реализации проекта комплексного коррозионного мониторинга газопроводов для рынка ПАО "Газпром" на базе собственных технических решений. Это укрепляет наше положение как одного из ведущих игроков в цифровой трансформации нефтегазовой отрасли», — отмечается в документе.

Запуск нового направления совпал с заметным финансовым ростом соответствующего сегмента бизнеса: по итогам 2025 года поступления от реализации оборудования для электрохимической защиты увеличились на 36%, превратив это подразделение в одно из наиболее стремительно развивающихся в структуре концерна.

«Энергомера» объединяет пять производственных площадок, ряд региональных производственных подразделений, а также научно-исследовательский филиал. На массовом рынке в первую очередь известна как производитель электросчетчиков и щитового оборудования. Штаб-квартира холдинга расположена в Ставрополе, суммарная численность персонала составляет около 4 тыс. человек.

Станислав Маслаков