В Крыму задержали двух россиян за шпионаж в пользу ГУР Украины

ФСБ задержала в Крыму двух граждан РФ, подозреваемых в сотрудничестве с украинскими спецслужбами. Они собирали данные о расположении военных объектов и инфраструктуры, а также получили компоненты для сборки взрывного устройства. Об этом сообщает пресс-служба ФСБ РФ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По данным следствия, задержанные — 1968 и 1986 годов рождения — являлись агентами ГУР МО Украины. Они собирали и передавали куратору через мессенджер информацию о дислокации объектов Вооруженных сил РФ и критически важной инфраструктуры на Крымском полуострове, а также о передвижении железнодорожных составов по Крымскому мосту.

Кроме того, они получили от куратора через тайник компоненты для сборки радиоуправляемого самодельного взрывного устройства с массой взрывчатого вещества более 3 кг. Взрывчатка изъята в ходе обыска.

В отношении фигурантов возбуждены уголовные дела по ч. 3 ст. 222.1 УК РФ (незаконное обращение со взрывчатыми веществами) и ст. 275 УК РФ (государственная измена). Им избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Задержанные активно сотрудничают со следствием и дают признательные показания.

Алина Зорина