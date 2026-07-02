Поджог ларьков после отказа в бесплатной еде обернулся сроком в колонии

Невский районный суд Санкт-Петербурга вынес приговор Дмитрию Павлинову по делу об умышленном уничтожении имущества путем поджога (ч. 2 ст. 167 УК РФ). Подсудимый получил 1 год 10 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Суд отправил в колонию мужчину, сжегшего торговые павильоны после конфликта

Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ Суд отправил в колонию мужчину, сжегшего торговые павильоны после конфликта

Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

Как установил суд, вечером 13 августа 2025 года Павлинов пришел к торговому павильону на Прибрежной улице, где после конфликта с владельцем решил поджечь имущество. Он облил бензином порог павильона и бумагу, поджег ее и бросил внутрь помещения вместе с бутылкой с горючей смесью. В результате огонь уничтожил два торговых павильона.

По материалам дела, ущерб от пожара составил более 2 млн рублей. Были уничтожены два павильона стоимостью по 750 тыс. рублей каждый, а также оборудование и продукты питания общей стоимостью 504 тыс. рублей.

Потерпевший рассказал следствию, что за день до поджога между ним и ранее незнакомым мужчиной произошел конфликт. По его словам, посетитель требовал бесплатно угостить его продукцией пекарни, а после отказа стал оскорблять предпринимателя и пригрозил, что «не даст им работать». На следующий день владелец узнал о пожаре от охранника соседнего торгового центра. На момент происшествия пекарня уже работала, а кафе с шавермой готовилось к открытию.

Павлинов полностью признал вину, поэтому уголовное дело рассматривалось в особом порядке. Суд также учел, что ранее он был судим за тяжкое преступление, а его судимость не была погашена, что образовало рецидив. После оглашения приговора осужденного взяли под стражу в зале суда.