Обломки БПЛА упали в Лужском районе Ленобласти

В районе поселка Оредеж зафиксировано падение обломков БПЛА. Об этом сообщил губернатор Ленобласти Александр Дрозденко.

По словам главы региона, ночная атака отражена силами ПВО, жертв и разрушений нет.

Опасность беспилотников в воздушном пространстве Ленобласти была объявлена в 3:12 по МСК. Власти предупреждали о возможном снижении скорости интернета. Режим отменили в 5:12 по МСК. По подсчетам спецслужб, были сбиты 17 БПЛА.

Силы ПВО в ночь на 2 июля сбили 327 беспилотников над регионами России, сообщили в министерстве обороны страны. Под удар попали 19 регионов, среди которых Астраханская, Волгоградская, Воронежская, Нижегородская, Саратовская области, а также акватории Азовского и Черного морей.

Наиболее серьезные последствия зафиксированы в Нижегородской области. По словам губернатора региона Глеба Никитина, уничтожено 30 дронов. Из-за падения обломков повреждения получили промышленный объект и несколько жилых домов. Один человек погиб.

Карина Дроздецкая