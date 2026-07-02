В Ленобласти задержали подозреваемого в убийстве знакомого

В Тихвинском районе Ленинградской области задержали 35-летнего мужчину, которого подозревают в убийстве знакомого. Об этом 2 июля сообщили в региональном управлении Следственного комитета.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Жителя Тихвинского района обвиняют в убийстве после ссоры

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Жителя Тихвинского района обвиняют в убийстве после ссоры

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

По версии следствия, трагедия произошла в поселке Красава. Между двумя знакомыми возник конфликт, который перерос в нападение на лестничной площадке жилого дома между первым и вторым этажами.

Следователи считают, что подозреваемый, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, нанес 42-летнему мужчине множественные ножевые ранения в область жизненно важных органов. От полученных травм потерпевший скончался на месте.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье об убийстве (ч.1 статьи 105 УК РФ). Ему предъявлено обвинение, проведен допрос.

Матвей Николаев