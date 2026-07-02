Циклон «Юна» принесет в Петербург до трети месячной нормы дождя

В четверг, 2 июля, Санкт-Петербург окажется под влиянием циклона «Юна», который принесет облачную и дождливую погоду. За сутки может выпасть от четверти до трети месячной нормы осадков, в Ленобласти местами возможны грозы, сообщил ведущий специалист в центре погоды «Фобос» Михаил Леус.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Температура воздуха в Петербурге составит +17…+19°С, в области — +16…+21°С

Фото: Артем Пряхин, Коммерсантъ Температура воздуха в Петербурге составит +17…+19°С, в области — +16…+21°С

Фото: Артем Пряхин, Коммерсантъ

Температура воздуха в Петербурге составит +17…+19°С, в области — +16…+21°С. Ветер западный, 5–10 м/с, порывистый. Атмосферное давление будет падать до 752 мм рт. ст., что ниже нормы. Во второй половине дня показатели начнут расти.

В пятницу осадки сохранятся, но будут менее интенсивными. Ночью температура опустится до +13…+15°С, днем прогреется до +20…+22°С. К выходным, по прогнозам синоптика, погода начнет налаживаться.

Карина Дроздецкая