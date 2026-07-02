Над Ленинградской областью за ночь сбили семь беспилотников

В ночь на 2 июля в Ленинградской области была объявлена воздушная опасность из-за угрозы атаки беспилотников. Об этом сообщил губернатор региона Александр Дрозденко. Всего в ходе отражения нападения были уничтожены семь дронов.

Предупреждение о возможном появлении БПЛА в воздушном пространстве области было опубликовано в 03:10. Тогда же жителей предупредили о возможном снижении скорости мобильного интернета.

Позже глава региона сообщил о работе средств противовоздушной обороны. Сначала появилась информация о четырех сбитых беспилотниках, затем их число увеличилось до шести.

В 05:10 Александр Дрозденко объявил об отмене воздушной опасности.

Матвей Николаев