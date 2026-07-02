Петербургская гидроциклистка получила травмы после столкновения с катером

Сотрудники транспортной полиции проводят проверку по факту происшествия на реке Средняя Невка в Санкт-Петербурге, в результате которого пострадала женщина. Об этом 2 июля сообщили в городском линейном отделе МВД России на водном транспорте.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Катер и гидроциклы изъяли после инцидента на Средней Невке в Петербурге

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Катер и гидроциклы изъяли после инцидента на Средней Невке в Петербурге

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

По предварительным данным, вечером 1 июля трое местных жителей, включая женщину, катались на гидроциклах. Во время движения она не справилась с управлением, упала в воду и ударилась головой о проходивший мимо катер.

Пострадавшую госпитализировали. По информации полиции, ее состояние оценивается как средней степени тяжести.

Для проведения процессуальной проверки катер и гидроциклы изъяты. Правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Матвей Николаев