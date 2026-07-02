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Нейросеть прервала доклад Германа Грефа на Финансовом конгрессе в Петербурге

Во время выступления главы Сбербанка Германа Грефа на Финансовом конгрессе Банка России в Санкт-Петербурге произошел курьезный случай. В ходе доклада о производительности труда в различных отраслях экономики неожиданно активировался голосовой ассистент.

Нейросеть прервала доклад Германа Грефа на Финансовом конгрессе в Петербурге

Нейросеть прервала доклад Германа Грефа на Финансовом конгрессе в Петербурге

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Нейросеть прервала доклад Германа Грефа на Финансовом конгрессе в Петербурге

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Когда господин Греф рассказывал о результатах анализа, проведенного специалистами банка, искусственный интеллект внезапно прервал выступление фразой: «Добрый день, чем я могу помочь?». Неожиданная реплика вызвала улыбки у участников форума.

Глава Сбербанка с юмором отреагировал на произошедшее.

«Видите, как — искусственный интеллект не дремлет. До этого я говорил»,— отметил Герман Греф, после чего продолжил свое выступление.

Матвей Николаев

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