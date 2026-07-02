Во время выступления главы Сбербанка Германа Грефа на Финансовом конгрессе Банка России в Санкт-Петербурге произошел курьезный случай. В ходе доклада о производительности труда в различных отраслях экономики неожиданно активировался голосовой ассистент.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Нейросеть прервала доклад Германа Грефа на Финансовом конгрессе в Петербурге

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Нейросеть прервала доклад Германа Грефа на Финансовом конгрессе в Петербурге

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Когда господин Греф рассказывал о результатах анализа, проведенного специалистами банка, искусственный интеллект внезапно прервал выступление фразой: «Добрый день, чем я могу помочь?». Неожиданная реплика вызвала улыбки у участников форума.

Глава Сбербанка с юмором отреагировал на произошедшее.

«Видите, как — искусственный интеллект не дремлет. До этого я говорил»,— отметил Герман Греф, после чего продолжил свое выступление.

Матвей Николаев