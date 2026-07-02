В Петербурге предложили законодательно установить уголовную ответственность за сталкинг

Председатель Законодательного собрания Санкт-Петербурга Александр Бельский заявил о необходимости законодательно определить ответственность за сталкинг. По его словам, в действующем Уголовном кодексе России отсутствует отдельная статья, предусматривающая наказание за подобные действия.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Александр Бельский выступил за введение ответственности за сталкинг

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Александр Бельский выступил за введение ответственности за сталкинг

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Спикер отметил, что проблема навязчивого преследования становится все более актуальной, в том числе из-за развития цифровых технологий. Если раньше подобные ситуации чаще происходили в реальной жизни, то сегодня они все чаще переносятся в интернет-пространство.

Александр Бельский также поддержал инициативу председателя Следственного комитета России Александра Бастрыкина, который ранее выступил за правовую оценку сталкинга.

По мнению главы петербургского парламента, законодательство должно не только предусматривать наказание за такие действия, но и способствовать их предотвращению. Особое внимание, по его словам, необходимо уделить защите женщин, которые нередко становятся жертвами навязчивого преследования.

Господин Бельский добавил, что петербургские депутаты рассмотрят возможные предложения, которые впоследствии могут быть направлены федеральному законодателю.

Матвей Николаев