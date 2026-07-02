Главные новости к утру 2 июля

Составлено ИИ-Ассистентъ

Удары беспилотников по российской территории, приведшие к человеческим жертвам, случались и ранее. Например, несколько дней назад, 21 июня, четыре человека погибло и 28 пострадало при атаке дронов на Крым. В результате этой атаки были также повреждены электросети, что привело к частичным отключениям электроэнергии, и временно приостановлена продажа топлива на АЗС на полуострове. Власти Кувейта были проинформированы о решении США эвакуировать своих дипломатов на фоне эскалации конфликта с Ираном, где посольство также подверглось атакам беспилотников.