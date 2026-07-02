Главные новости к утру 2 июля
При ударе БПЛА по частному дому в Белгородской области погиб мужчина, его супруга ранена.
Финляндия вводила временные ограничения на использование воздушного пространства над восточной частью Финского залива.
Руферы из России забрались на шпиль Empire State Building в Нью-Йорке. Им предъявили восемь обвинений.
При взрыве в Монако пострадала дочь бывшего зампрокурора Днепропетровской области Анна Несобина, узнало Nice-Matin.
В матчах 1/16 финала ЧМ по футболу Бельгия обыграла Сенегал, сборная США победила команду Боснии и Герцеговины.
Удары беспилотников по российской территории, приведшие к человеческим жертвам, случались и ранее. Например, несколько дней назад, 21 июня, четыре человека погибло и 28 пострадало при атаке дронов на Крым. В результате этой атаки были также повреждены электросети, что привело к частичным отключениям электроэнергии, и временно приостановлена продажа топлива на АЗС на полуострове. Власти Кувейта были проинформированы о решении США эвакуировать своих дипломатов на фоне эскалации конфликта с Ираном, где посольство также подверглось атакам беспилотников.