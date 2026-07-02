Бельгия со счетом 3:2 обыграла Сенегал в 1/16 финала ЧМ по футболу
Сборная Бельгии в дополнительное время обыграла команду Сенегала и вышла в 1/8 финала чемпионата мира по футболу.
Фото: Lee Smith / Reuters
Основное время завершилось со счетом 2:2. У сенегальцев мячи забили Хабиб Диарра (24-я минута) и Исмаила Сарр (51-я). В составе сборной Бельгии отличились Ромелу Лукаку (86-я) и Юри Тилеманс (89-я). В дополнительное время гол забил бельгиец Тилеманс.
В 1/8 финала сборная Бельгии сыграет с победителем матча между США и Боснией и Герцеговиной, который начнется в 3:00 мск 2 июля.
Подробнее — в материале «Ъ» «Бельгийцы оттолкнулись ото дна».