Nice-Matin узнало имя второй пострадавшей при взрыве в Монако
При взрыве в Монако помимо украинского бизнесмена Вадима Ермолаева пострадала Анна Несобина, пишет местное СМИ Nice-Matin. По информации издания, ей ампутировали обе ноги.
Как пишет Nice-Matin, 46-летняя Анна Несобина — совладелица компании Wycombe Square Investments LLP и дочь бывшего зампрокурора Днепропетровской области Украины. В 2016 году стала соучредительницей закрытого светского клуба Club clectique для русскоязычной общины в Лондоне. Последние годы она проживала в Великобритании.
Взрыв в Монако произошел вечером 29 июня. Власти княжества сообщали, что пострадали три человека — двое взрослых и подросток. Издание уточняет, что Несобина получила самые тяжелые ранения среди трех пострадавших. Французские СМИ писали, что один из пострадавших — украинский бизнесмен Вадим Ермолаев, который с 2023 года находится под санкциями со стороны Киева. По информации Le Figaro, правоохранительные органы Монако подозревают в организации взрыва Службу безопасности Украины.
Подробнее — в материале «Ъ» «Предпринимателя достали в Монако».
Взрыв в Монако 29 июня произошел в элитной восточной части княжества, близ границы с Францией, в жилом доме между бульваром Италии и улицей Преподобного Луи Фролла. Этот район известен плотной системой видеонаблюдения и жестким контролем общественных пространств, что делает инцидент беспрецедентным для Монако, которое десятилетиями считалось одним из самых безопасных государств Европы.
Государственный министр Монако Кристоф Мирман назвал происшествие первым в истории княжества случаем применения взрывного устройства, а князь Альбер II — «чудовищным преступлением» и «шоком». При этом генеральный прокурор Монако Стефан Тибо в тот же день заявил, что, по предварительным данным, инцидент не является терактом, а расследуется как покушение на убийство с использованием взрывчатых веществ. Подозреваемый во взрыве скрылся, вероятно, во Францию, и его поиски ведутся при участии французских правоохранительных органов.