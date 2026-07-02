Nice-Matin узнало имя второй пострадавшей при взрыве в Монако

При взрыве в Монако помимо украинского бизнесмена Вадима Ермолаева пострадала Анна Несобина, пишет местное СМИ Nice-Matin. По информации издания, ей ампутировали обе ноги.

Как пишет Nice-Matin, 46-летняя Анна Несобина — совладелица компании Wycombe Square Investments LLP и дочь бывшего зампрокурора Днепропетровской области Украины. В 2016 году стала соучредительницей закрытого светского клуба Club clectique для русскоязычной общины в Лондоне. Последние годы она проживала в Великобритании.

Взрыв в Монако произошел вечером 29 июня. Власти княжества сообщали, что пострадали три человека — двое взрослых и подросток. Издание уточняет, что Несобина получила самые тяжелые ранения среди трех пострадавших. Французские СМИ писали, что один из пострадавших — украинский бизнесмен Вадим Ермолаев, который с 2023 года находится под санкциями со стороны Киева. По информации Le Figaro, правоохранительные органы Монако подозревают в организации взрыва Службу безопасности Украины.

Подробнее — в материале «Ъ» «Предпринимателя достали в Монако».