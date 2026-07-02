Финляндия вводила ограничения над Финским заливом из-за БПЛА

Составлено ИИ-Ассистентъ

Временные ограничения в воздушном пространстве из-за угрозы беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) — это распространённая мера, которую вводят для обеспечения безопасности полётов. Аналогичные ограничения регулярно вводятся, например, в российских аэропортах, таких как Геленджик, Краснодар, Калуга, Уфа, Жуковский, Псков, Туношна (Ярославль), Грабцево (Калуга) и Курумоч (Самара). Во многих регионах России, включая Ленинградскую, Самарскую, Волгоградскую и Саратовскую области, объявляют режим «Беспилотная опасность» или угрозу атаки БПЛА, иногда это сопровождается ограничениями мобильного интернета.

Подобные инциденты фиксировались и в Европе: так, в Литве воздушную тревогу в Вильнюсском уезде объявляли после радиолокационной отметки, характерной для беспилотников. Власти США также сталкивались с появлением загадочных БПЛА в своём воздушном пространстве. Власти призывают граждан не приближаться к обломкам беспилотников, так как они могут содержать взрывчатку, и не публиковать в соцсетях фото и видео работы систем ПВО или мест падения БПЛА.

Запреты на использование беспилотников в России действуют на всей территории Краснодарского края и в других регионах. При этом Минобороны России продлило запрет на использование агродронов в зоне временного режима закрытия воздушного пространства, включая Краснодарский край. Это вызывает обеспокоенность в аграрном сообществе, где некоторые считают такой запрет необоснованным и противоречащим федеральному законодательству, тогда как другие считают его оправданным с точки зрения безопасности.

Потери от запрета на полеты дронов в стране могут достигать значительных сумм. Эксперты отмечают, что запреты не предотвращают атаки, поскольку такие устройства летают без разрешений. В качестве альтернативы предлагается разработать комплекс мер и технологических решений для обнаружения, отслеживания и, при необходимости, ликвидации беспилотников.