США обыграли Боснию и Герцеговину и вышли в 1/8 финала ЧМ по футболу

Сборная США со счетом 2:0 обыграла команду Боснии и Герцеговины в 1/16 финала чемпионата мира по футболу. Команда Соединенных Штатов победила в матче play off впервые с 2002 года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Полузащитник сборной США Малик Тилльман (слева)

Фото: Carlos Barria / Reuters Полузащитник сборной США Малик Тилльман (слева)

Фото: Carlos Barria / Reuters

Матч прошел на стадионе «Левайс» в Калифорнии. В составе команды Соединенных Штатов голы забили Фоларин Балогун (45-я минута) и Малин Тилльман (80-я минута). Еще два забитых мяча были отменены из-за офсайдов. На 64-й минуте американский футболист Балогун получил красную карточку.

В 1/8 финала сборная США встретится с командой Бельгии, которая ранее со счетом 3:2 обыграла Сенегал. Матч запланирован на 7 июля.

Подробнее — в материале «Ъ» «Американцы вышли без Балогана».