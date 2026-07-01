Суд зарегистрировал дела депутата ЗакСа и бывших чиновников по делу о взятках

Колпинский районный суд Санкт-Петербурга принял к производству уголовные дела в отношении депутата Законодательного собрания Олега Милюты, бывшего главы Колпино Дмитрия Кохно, экс-главы администрации района Юлии Логвиненко и еще одного фигуранта. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов Петербурга.

Всего по делу проходят пять человек. Им предъявлены обвинения в получении взяток на общую сумму более 14 млн рублей.

Как уточнили в пресс-службе, уголовные дела в отношении Дмитрия Кохно и Олега Лапотко выделены в отдельное производство, поскольку с ними заключены досудебные соглашения о сотрудничестве.

Материалы переданы судьям для дальнейшего рассмотрения.

По версии следствия, в период с декабря 2024 года по июнь 2025 года обвиняемые получили не менее 14,2 млн рублей за покровительство и содействие при заключении государственных контрактов.

Следствие считает, что Юлия Логвиненко и Дмитрий Кохно требовали от руководителя компании «Автодор» передавать им денежные средства в размере 15% от стоимости заключаемых контрактов в качестве незаконного вознаграждения.

Матвей Николаев