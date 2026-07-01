Мурманский порт отправил первую тестовую партию угля в Восточную Африку

Мурманский морской торговый порт в июне осуществил первую тестовую отгрузку энергетического угля в страны Восточной Африки. Объем поставки составил 54,6 тыс. тонн.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Мурманске начали тестировать новый экспортный маршрут для поставок угля

Фото: Алексей Назаров, Коммерсантъ В Мурманске начали тестировать новый экспортный маршрут для поставок угля

Фото: Алексей Назаров, Коммерсантъ

Пробный рейс организован для оценки перспектив нового логистического направления. Специалистам предстоит проанализировать его эффективность с точки зрения транспортных затрат, экономической целесообразности и безопасности перевозок.

По итогам тестирования будет принято решение о потенциальной выгоде дальнейших поставок по этому маршруту для российских экспортеров.

Матвей Николаев