Мурманский порт отправил первую тестовую партию угля в Восточную Африку
Мурманский морской торговый порт в июне осуществил первую тестовую отгрузку энергетического угля в страны Восточной Африки. Объем поставки составил 54,6 тыс. тонн.
В Мурманске начали тестировать новый экспортный маршрут для поставок угля
Фото: Алексей Назаров, Коммерсантъ
Пробный рейс организован для оценки перспектив нового логистического направления. Специалистам предстоит проанализировать его эффективность с точки зрения транспортных затрат, экономической целесообразности и безопасности перевозок.
По итогам тестирования будет принято решение о потенциальной выгоде дальнейших поставок по этому маршруту для российских экспортеров.