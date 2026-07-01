Смольный и ЗакС займутся регулированием технологий и искусственного интеллекта

Правительство Санкт-Петербурга совместно с депутатами Законодательного собрания намерено в новом парламентском сезоне проработать изменения законодательства, связанные с развитием новых технологий и применением искусственного интеллекта. Об этом сообщил губернатор Александр Беглов после подписания совместного плана законопроектной деятельности с председателем городского парламента Александром Бельским.

По словам главы города, отдельный блок документа посвящен регулированию вопросов, связанных с внедрением современных технологических решений, включая технологии искусственного интеллекта.

Как уточнили в пресс-службе Смольного, изменения затронут в том числе меры поддержки промышленности и инновационного сектора. Предполагается актуализировать нормативную базу таким образом, чтобы предприятия могли быстрее внедрять новые технологические разработки.

При этом ключевым направлением совместной работы исполнительной и законодательной власти останется социальная политика.

По словам губернатора, отдельный пакет инициатив будет посвящен совершенствованию мер социальной поддержки жителей Санкт-Петербурга разных возрастных категорий.

Матвей Николаев