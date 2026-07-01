Росстат зафиксировал рост цен на топливо в Петербурге

За период с 23 по 29 июня средняя стоимость бензина в Санкт-Петербурге увеличилась на 0,2% и достигла 70,48 рубля за литр. При этом показатель остался ниже среднего по стране, который составил 72,38 рубля. Такие данные приводит Росстат.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Средняя стоимость бензина в Петербурге превысила 70 рублей за литр

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Средняя стоимость бензина в Петербурге превысила 70 рублей за литр

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

По состоянию на 29 июня средние цены на различные виды топлива в городе составили:

— бензин АИ-92 — 64,97 рубля за литр;

— бензин АИ-95 — 70,69 рубля за литр;

— бензин АИ-98 и выше — 99,08 рубля за литр;

— дизельное топливо — 79,93 рубля за литр.

По оценке Росстата, рост стоимости топлива в Санкт-Петербурге оказался одним из наиболее умеренных среди российских регионов.

В целом по стране за аналогичный период средняя цена бензина выросла на 1,7% — с 71,20 до 72,38 рубля за литр.

Средняя стоимость бензина АИ-92 в России достигла 68,76 рубля за литр (+1,8%), АИ-95 — 74,38 рубля (+1,6%), АИ-98 и выше — 97,15 рубля (+0,7%). Цена дизельного топлива увеличилась на 2,3% и составила 84,84 рубля за литр.

Матвей Николаев