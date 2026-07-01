В Петербурге возбудили дело после нападения на фельдшера скорой помощи
В Санкт-Петербурге возбудили уголовное дело после нападения на сотрудника скорой медицинской помощи. Об этом сообщили в городском управлении СКР.
После нападения на медика на площади Искусств возбудили уголовное дело
Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ
Инцидент произошел в ночь на 1 июля на площади Искусств. По данным полиции, бригада скорой помощи прибыла по вызову, после чего одна из находившихся на месте женщин в состоянии алкогольного опьянения вступила в конфликт с медработником.
Предварительно установлено, что 40-летняя женщина ударила 25-летнего фельдшера стеклянной бутылкой по голове. Пострадавшего доставили в больницу, его состояние оценивается как средней степени тяжести.
Нападавшую задержали и передали сотрудникам полиции.
По факту произошедшего следственный отдел по Центральному району возбудил уголовное дело по части 2 статьи 213 УК РФ — хулиганство.