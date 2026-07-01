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В Петербурге возбудили дело после нападения на фельдшера скорой помощи

В Санкт-Петербурге возбудили уголовное дело после нападения на сотрудника скорой медицинской помощи. Об этом сообщили в городском управлении СКР.

После нападения на медика на площади Искусств возбудили уголовное дело

После нападения на медика на площади Искусств возбудили уголовное дело

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

После нападения на медика на площади Искусств возбудили уголовное дело

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Инцидент произошел в ночь на 1 июля на площади Искусств. По данным полиции, бригада скорой помощи прибыла по вызову, после чего одна из находившихся на месте женщин в состоянии алкогольного опьянения вступила в конфликт с медработником.

Предварительно установлено, что 40-летняя женщина ударила 25-летнего фельдшера стеклянной бутылкой по голове. Пострадавшего доставили в больницу, его состояние оценивается как средней степени тяжести.

Нападавшую задержали и передали сотрудникам полиции.

По факту произошедшего следственный отдел по Центральному району возбудил уголовное дело по части 2 статьи 213 УК РФ — хулиганство.

Матвей Николаев

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