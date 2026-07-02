Кислота без умысла

Председатель Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин потребовал доклад о расследовании дела петербурженки, которую экс-возлюбленный облил кислотой: потерпевшая потеряла глаз и получила ожоги 35% тела. Этому предшествовало обращение депутата Госдумы Нины Останиной, которая также написала письмо генпрокурору РФ Александру Гуцану. Парламентарий встревожена тем, что фигурант может попытаться избежать ответственности. В прошлом он был помилован как осужденный, принимавший участие в специальной военной операции, а также судим за нападение на другую девушку.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Сергей Михайлов, по словам госпожи Останиной, год выслеживал жертву, а теперь может попытаться уйти от наказания

Фото: Иван Болота, Коммерсантъ Сергей Михайлов, по словам госпожи Останиной, год выслеживал жертву, а теперь может попытаться уйти от наказания

Фото: Иван Болота, Коммерсантъ

В СКР сообщили, что Александр Бастрыкин поручил руководителю Главного следственного управления СКР по Санкт-Петербургу Павлу Выменцу представить доклад о ходе расследования уголовного дела в отношении 28-летнего Сергея Михайлова, обвиняемого в покушение на убийство (ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ) Анастасии Прокофьевой, которую тот из ревности облил ее кислотой и порезал ножом. В пресс-релизе упоминается, что в СМИ было опубликовано обращение депутата Государственной думы с просьбой взять на контроль указанное дело. Накануне руководитель комитета нижней палаты по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина направила соответствующие письма главам Генпрокуратуры и Следственного комитета.

О трагедии ей рассказал журналист из Великого Новгорода Антоний Киш, чей сын встречается с госпожой Прокофьевой. Молодые люди собираются пожениться.

«Наше с ним (Антонием Кишем) знакомство произошло во время моей избирательной кампании в регионе в далеком уже 2018-м году. Но добрые человеческие отношения — вне времени. Сын Антония любит Анастасию и сказал, что никогда не оставит ее»,— написала парламентарий в своем Telegram-канале, где также опубликовала письма начальникам правоохранительных ведомств.

Депутат указывает, что петербурженка потеряла глаз и получила ожоги 35% тела, и подчеркивает, что ранее фигурант уже проявлял агрессию и к другим женщинам. «Жестокое нападение не должно остаться без самой жесткой правовой оценки»,— заявила она, призвав обеспечить объективное и всестороннее расследование.

Сергей Михайлов, по словам госпожи Останиной, год выслеживал жертву, а теперь может попытаться уйти от наказания. Родственники потерпевшей утверждают, что обвиняемый — ветеран СВО, который был судим за мошенничество, незаконное хранение оружия и причинение тяжкого вреда здоровью другой девушке. На фронт он в прошлый раз отправился из мест заключения в составе ЧВК «Вагнер», чем после участия в боевых действиях обеспечил себе помилование. Близкие опасаются, что Михайлов может поступить таким же образом и сейчас.

Защита фигуранта настаивает на переквалификации состава на причинение тяжкого вреда здоровью без умысла на убийство, что предполагает потенциально меньшее наказание за вменяемое преступление.

Нападение произошло 23 мая на Железноводской улице: Сергей Михайлов, согласно материалам дела, порезал бывшую девушку, выстрелил в нее из ракетницы и облил кислотой. Эксперты констатировали, что Анастасию Прокофьеву не менее пяти раз ударили колюще-режущим предметом, в нее был произведен выстрел в область левого колена, а также она получила ожоги головы, шеи, груди и других жизненно важных органов. «Я борюсь каждый день и благодарна всем, кто проходит этот путь рядом. Надеюсь, это уже середина долгого пути и скоро я буду дома»,— написала Анастасия в соцсети.

Обвиняемый находится в СИЗО, но с мерой пресечения не согласен — просил суд о домашнем аресте.

Андрей Кучеров