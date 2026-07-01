На благоустройство Парка Строителей в Петербурге направят почти 450 млн рублей

В Санкт-Петербурге объявили конкурс на благоустройство Парка Строителей, расположенного между улицами Подвойского и Антонова-Овсеенко. Начальная стоимость контракта составляет 447,5 млн рублей. Тендер 30 июня разместил городской комитет по государственному заказу, пишет «Фонтанка».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Парк Строителей в Невском районе обновят за 447,5 млн рублей

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Парк Строителей в Невском районе обновят за 447,5 млн рублей

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Проект благоустройства подготовила компания «Заслон-Инжиниринг». Работы предусматривают комплексное обновление территории площадью почти 18 гектаров.

В рамках проекта планируется привести в порядок пешеходные дорожки, установить новые детские и спортивные площадки, разместить современные скамейки и урны, а также восстановить газоны и провести дополнительное озеленение территории.

Отдельным контрактом предусмотрено создание новой системы освещения.

Детские зоны будут рассчитаны на разные возрастные группы. Их оборудуют игровыми комплексами, включая горки, гамаки и элементы для лазания со скалодромом на искусственном рельефе.

Также в парке создадут площадку для настольного тенниса и установят комплекс тренажеров под навесом.

В общественном пространстве появятся качели для детей и взрослых, зоны отдыха под перголами и различные типы современных скамеек. Часть территории вымостят тротуарной плиткой, при этом для большинства дорожек предусмотрено набивное покрытие.

Матвей Николаев