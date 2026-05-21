Белгородскую оборону укрепили посадками

Как выяснил “Ъ”, суд в Белгороде вынес первые приговоры по делу о хищениях бюджетных денег при возведении оборонительных сооружений на границе с Украиной. Сроки от четырех до шести лет колонии общего режима со штрафами на общую сумму более 55 млн руб. получили четыре предпринимателя. Их уголовные дела рассматривались в особом порядке. Защите осужденных отказали в смягчении приговоров.

Здание Свердловского районного суда Белгорода

Свердловский райсуд Белгорода в марте признал Вячеслава Автономова, Дениса Корнилова, Ивана Новикова и Сергея Петрякова виновными в растрате (ч. 4 ст. 160 УК РФ). Как следует из картотеки дел, Белгородский облсуд в начале этой недели завершил рассмотрение в апелляционном порядке последнего из четырех дел. Все приговоры остались неизменными, а жалобы защитников на суровость наказаний были отклонены.

По данным “Ъ”, уголовные дела рассматривались в особом порядке в связи с признанием подсудимыми вины. Наибольший срок получил Сергей Петряков, которому назначено шесть лет колонии общего режима со штрафом 13 млн руб. Денису Корнилову назначили пять лет со штрафом 41 млн руб., а Ивану Новикову и Вячеславу Автономову — четыре с половиной и четыре года колонии соответственно со штрафами по 800 тыс. руб.

Все четверо осужденных являются ответчиками по иску Генеральной прокуратуры РФ, которая в московском суде добилась взыскания почти 1 млрд руб. с участников строительства оборонительных сооружений на границе с Украиной.

Из них наиболее известен Сергей Петряков, которого задержали в Белгороде в начале прошлого года. Как рассказывал “Ъ”, его фирма ООО «Стройинвестрезерв», зарегистрированная в Новосибирске, получила госконтракты на строительство фортификаций в Белгородской области на сумму более 1 млрд руб. После получения аванса предприниматель, как установила прокурорская проверка, потратил более 25 млн руб. на покупку квартиры площадью 68,3 кв. м в Москве и автомобиля Jeep Grand Cherokee 2022 года выпуска.

Сергей Петряков, согласно материалам проверки, выплачивал откаты за беспрепятственное финансирование, отсутствие проверок и подписание актов выполненных работ.

Изначально расследование уголовного дела о хищениях при строительстве фортификационных сооружений вело управление МВД по Белгородской области. Затем дело передали в Следственный департамент МВД.

Сергей Толмачев, Воронеж