Белгородскую оборону доверили столице

Верховный суд (ВС) РФ передал в столичный суд уголовное дело о махинациях при строительстве оборонительных сооружений на границе с Украиной в Белгородской области. На скамье подсудимых окажутся несколько бывших высокопоставленных чиновников, в том числе занимавшие посты заместителей губернатора Владимир Базаров и Рустэм Зайнуллин. Следствие считает, что фигуранты с помощью подконтрольных предпринимателей присваивали деньги, завышая стоимость работ и занижая технические характеристики линий обороны. Ранее в столичный суд передали дело о злоупотреблениях при строительстве оборонительных сооружений под Брянском.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Бывший вице-губернатор Белгородской области Рустэм Зайнуллин

Фото: Единая Россия Бывший вице-губернатор Белгородской области Рустэм Зайнуллин

Фото: Единая Россия

По ходатайству Генпрокуратуры ВС РФ изменил территориальную подсудность уголовного дела о махинациях при строительстве белгородских оборонительных сооружений. Материалы переданы в Мещанский райсуд Москвы. Решение было мотивировано тем обстоятельством, что на суды Белгородской области могут повлиять статус и связи подсудимых.

Обвиняемыми по делу являются десять человек. Среди них бывшие заместители губернатора Белгородской области Владимир Базаров и Рустэм Зайнуллин. В 2021–2025 годах Владимир Базаров курировал строительный блок, а Рустэм Зайнуллин занимался земельными и имущественными вопросами. Кроме того, на скамье подсудимых окажутся бывшие начальник управления капитального строительства Белгородской области Алексей Сошников и его заместители Лариса Стрелецкая и Андрей Решетько, экс-замминистра строительства Белгородской области Владимир Губарев, а также предприниматели Константин Зимин, Юрий Лицавкин, Сергей Серебрянский и Эдгар Херимян.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Бывший вице-губернатор Белгородской области Владимир Базаров

Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ Бывший вице-губернатор Белгородской области Владимир Базаров

Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

В рамках расследования дела о махинациях при строительстве фортификационных сооружений в Белгородской области в июне прошлого года первым был задержан Рустэм Зайнуллин. Местное управление МВД вменило ему в вину мошенническое хищение не менее 32 млн руб. (ч. 4 ст. 159 УК РФ), после чего чиновник был заключен под стражу. Вскоре дело передали в следственный департамент МВД, по ходатайствам которого в СИЗО оказались Владимир Базаров и бывшие сотрудники строительного блока Белгородской области. Им была вменена в вину растрата более 250 млн руб. (ч. 4 ст. 160 УК РФ).

Следствие полагает, что чиновники искусственным путем завышали стоимость контрактов на строительство оборонительных линий и занижали технические характеристики объектов, которые должны были быть построены на границе с Украиной. Разницу с помощью подконтрольных предпринимателей они обналичивали и распределяли между участниками схемы. В итоге фигурантам дела в зависимости от их ролей предъявили обвинения в растрате, получении и даче взяток, а также в злоупотреблениях должностными полномочиями. Параллельно Генпрокуратура добилась взыскания с участников строительства почти 1 млрд руб. После этого решения власти заявляли, что оборонительные сооружения в регионе построены и используются военными.

Участники дела по-разному относятся к обвинениям. По данным “Ъ”, Владимир Базаров мог ранее признать вину, но оперативно связаться с его защитой не удалось. Рустэм Зайнуллин отрицает причастность к растрате бюджетных денег и получению взятки.

Защита последнего ранее публично критиковала версию следствия, называя ее абсурдной. В своих соцсетях адвокат Денис Брудов рассказывал, что его доверитель фактически был лишен возможности полностью дать показания в свою защиту, а на ознакомление с 105 томами уголовного дела ему дали лишь 22 рабочих дня. Защитник неоднократно подчеркивал, что его доверитель не имел никакого отношения к строительству оборонительных сооружений, а работы курировал другой заместитель губернатора.

В разговоре с “Ъ” Денис Брудов сказал, что не согласен с решением о передаче дела в Москву. По словам адвоката, суд и обвинение нарушили требование УПК, согласно которому дело сначала необходимо передать на рассмотрение по подсудности, а после заявить ходатайство о передаче материалов в другой суд. Защитник считает, что дело решили передать в суд в Москве, потому что там будет легче добиться обвинительного приговора. Господин Брудов, как и другие участники дела, подал на решение ВС РФ апелляционную жалобу. Дата рассмотрения жалоб пока не назначена.

МВД расследовало махинации при строительстве оборонительных сооружений в трех приграничных с Украиной регионах. Только в одном из них — в Курской области — уголовные дела рассматривались в местных судах. Дело о хищениях при возведении фортификаций под Брянском, как и белгородское дело, будет рассматриваться в Москве.

Сергей Толмачев, Воронеж