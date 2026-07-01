В петербургском метро запустили юбилейный 50-й поезд «Балтиец»

В Санкт-Петербурге на Московско-Петроградскую линию вышел юбилейный, 50-й по счету поезд модели «Балтиец». Запуск нового состава приурочили к 60-летию ключевых служб метрополитена, сообщили в городской администрации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран На Московско-Петроградскую линию вышел 50-й состав «Балтиец»

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ На Московско-Петроградскую линию вышел 50-й состав «Балтиец»

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

По данным Смольного, сейчас на Московско-Петроградской линии работают семь поездов этой модели. Еще 37 составов обслуживают пассажиров Кировско-Выборгской линии, пять используются на открытой в прошлом году Красносельско-Калининской линии, ещё один курсирует по Фрунзенско-Приморской линии.

В администрации подчеркнули, что развитие подвижного состава остаётся частью модернизации городской транспортной системы.

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов отметил, что юбилей служб метрополитена является важной датой для города, а специалисты отрасли на протяжении десятилетий обеспечивали стабильную, безопасную и эффективную работу одного из крупнейших транспортных предприятий страны.

Матвей Николаев