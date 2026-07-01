Миллион квадратных метров жилья появится на Ставрополье по программе КРТ

По состоянию на 1 июля 2026 года Ставропольский край располагает 19 подписанными соглашениями о комплексном развитии территорий. Площадь охваченных участков составляет 175 гектаров, а суммарный объем планируемого жилищного фонда превысит 1 млн квадратных метров. Об этом глава краевого министерства строительства и архитектуры Андрей Уваров сообщил в ходе пресс-конференции в Региональном информационном центре Ставропольского края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Станислав Маслаков Фото: Станислав Маслаков

Географически проекты распределены между четырьмя муниципалитетами. Наибольшая концентрация — в Невинномысске, где реализуется десять из девятнадцати инициатив. В краевой столице ведется работа по шести объектам, ещё два расположены в Железноводске, один — в Кировском муниципальном округе.

С момента запуска программы в регионе уже введено в эксплуатацию более 220 тысяч квадратных метров жилья. По словам Уварова, механизм комплексного развития предполагает параллельное формирование транспортной и социальной инфраструктуры — в отличие от точечной застройки, он преобразует не отдельный квартал, а весь муниципальный организм целиком.

«Это хороший показатель, который формирует то направление, в котором дальше будет развиваться строительная отрасль Ставропольского края», — заявил Андрей Уваров сообщил в ходе пресс-конференции.

Чиновник расценил достигнутые цифры как ориентир для дальнейшего движения отрасли. Инструмент КРТ, получивший широкое распространение в российских регионах в последние годы, позволяет консолидировать разрозненные земельные участки и привлекать застройщиков к созданию полноценной городской среды, а не только жилых многоэтажек.

Станислав Маслаков