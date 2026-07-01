Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Новый поиск.
Теперь с интеллектом
Предыдущая страница
Следующая страница

В Петербурге задержали мужчину после угроз сотруднице АЗС

Во Фрунзенском районе Санкт-Петербурга сотрудники Росгвардии задержали мужчину, который устроил конфликт на автозаправочной станции и угрожал сотруднице расправой. Об этом 1 июля сообщили в пресс-службе ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленинградской области.

Росгвардия задержала устроившего скандал на заправке во Фрунзенском районе

Росгвардия задержала устроившего скандал на заправке во Фрунзенском районе

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Росгвардия задержала устроившего скандал на заправке во Фрунзенском районе

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Инцидент произошел ночью 30 июня на АЗС на Софийской улице. По данным ведомства, нетрезвый посетитель вступил в словесный конфликт с женщиной-оператором. Во время ссоры он заявил, что вернется позже и причинит ей вред, после чего покинул место происшествия.

Сотрудница восприняла угрозы как реальные и воспользовалась тревожной кнопкой.

Прибывший наряд вневедомственной охраны получил описание подозреваемого и вскоре обнаружил его неподалеку от места происшествия. Мужчину задержали и доставили в 12-й отдел полиции.

Как уточнили в Росгвардии, ранее задержанный уже привлекался к ответственности по делам, связанным с оскорблением представителя власти и заведомо ложным сообщением об акте терроризма.

Матвей Николаев

Предыдущий слайд

Новости компаний Все

Следующий слайд