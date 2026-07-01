В Калининском районе Петербурга нашли минометную мину времен войны

В Калининском районе Санкт-Петербурга во время проведения земляных работ обнаружили боеприпас времен Великой Отечественной войны. Об этом сообщили в ГУ Росгвардии по городу и Ленинградской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Росгвардия вывезла обнаруженный в Петербурге боеприпас на уничтожение

Фото: Официальная страница ГУ Росгвардии по Санкт-Петербургу и Ленинградской области во «ВКонтакте» Росгвардия вывезла обнаруженный в Петербурге боеприпас на уничтожение

Фото: Официальная страница ГУ Росгвардии по Санкт-Петербургу и Ленинградской области во «ВКонтакте»

О находке сообщили местные жители, заметившие предмет, внешне похожий на старый боеприпас. На место оперативно прибыли специалисты-взрывотехники транспортного ОМОН «Балтика».

После осмотра сотрудники Росгвардии установили, что обнаруженный предмет является минометной миной калибра 50 мм времен Великой Отечественной войны.

Боеприпас изъяли с соблюдением необходимых мер безопасности и вывезли на специализированный полигон, где его уничтожат.

Матвей Николаев