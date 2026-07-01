В Пулково впервые в России запустят беспилотную технику на перроне

Президент России Владимир Путин подписал закон, который позволяет аэропорту Пулково внедрять беспилотную наземную технику на перроне. Теперь здесь смогут работать беспилотные багажные тягачи, роботы для уборки взлетно-посадочных полос и системы автономного патрулирования, сообщили в пресс-службе воздушной гавани.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Экономический эффект от внедрения технологий оценивается в 150 млн рублей ежегодной экономии

Фото: Александр Баранов, Коммерсантъ Экономический эффект от внедрения технологий оценивается в 150 млн рублей ежегодной экономии

Фото: Александр Баранов, Коммерсантъ

Закон вносит изменения в экспериментальные правовые режимы (ЭПР): срок испытаний увеличен с трех до пяти лет, а процедура участия упрощена. Экономический эффект от внедрения технологий оценивается в 150 млн рублей ежегодной экономии, производительность труда вырастет не менее чем на 25%.

«Пулково станет первым аэропортом в стране, где это произойдет. Тестирования беспилотных багажных тягачей начнутся в сентябре 2026 года»,— заявил директор по инновациям аэропорта Григорий Кузьмин. Следующий шаг — подача заявки на участие в ЭПР.

Карина Дроздецкая