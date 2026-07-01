СКА вернул нападающего Василия Глотова

СКА и «Трактор» произвели обмен. В Петербург вернулся нападающий Василий Глотов, челябинцы получили за него денежную компенсацию, сообщили в пресс-службе армейцев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Игрок Василий Глотов

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Игрок Василий Глотов

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Глотов начинал карьеру в системе СКА, в 2023 году стал обладателем Кубка Континента и бронзовым призером чемпионата России. В декабре 2024-го перешел в «Трактор», где провел полтора сезона. В минувшем сезоне КХЛ на его счету 38 очков (13+25) в 64 матчах.

В разное время Глотов выступал за «Сочи», а также в юниорских и молодежных лигах Северной Америки. В клубе отметили, что рады возвращению 28-летнего форварда. Срок контракта и финансовые детали не раскрываются. Глотов присоединится к команде на предсезонных сборах.

Карина Дроздецкая