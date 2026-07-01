В Калининграде прохожая спасла выпавшего из окна двухлетнего ребенка
В Калининграде двухлетний ребенок выпал из окна квартиры на четвертом этаже жилого дома, однако серьезных последствий удалось избежать благодаря прохожей, которая успела поймать мальчика. Об этом сообщили в региональном Минздраве, пишет ТАСС.
Пожилую женщину госпитализировали после того, как она поймала ребенка после падения с четвертого этажа
Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ
По данным ведомства, ребенка спасла 71-летняя женщина, оказавшаяся рядом в момент происшествия.
После случившегося мальчика доставили в Детскую областную больницу. По информации врачей травматологического отделения, его состояние оценивается как стабильное, угрозы жизни нет.
Женщина, принявшая удар на себя, также была госпитализирована. Сейчас она проходит лечение в травматологическом отделении больницы скорой медицинской помощи Калининграда. У нее диагностированы переломы.