В Калининграде прохожая спасла выпавшего из окна двухлетнего ребенка

В Калининграде двухлетний ребенок выпал из окна квартиры на четвертом этаже жилого дома, однако серьезных последствий удалось избежать благодаря прохожей, которая успела поймать мальчика. Об этом сообщили в региональном Минздраве, пишет ТАСС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Пожилую женщину госпитализировали после того, как она поймала ребенка после падения с четвертого этажа

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Пожилую женщину госпитализировали после того, как она поймала ребенка после падения с четвертого этажа

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

По данным ведомства, ребенка спасла 71-летняя женщина, оказавшаяся рядом в момент происшествия.

После случившегося мальчика доставили в Детскую областную больницу. По информации врачей травматологического отделения, его состояние оценивается как стабильное, угрозы жизни нет.

Женщина, принявшая удар на себя, также была госпитализирована. Сейчас она проходит лечение в травматологическом отделении больницы скорой медицинской помощи Калининграда. У нее диагностированы переломы.

Матвей Николаев