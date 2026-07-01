Бензин по прописке, казаки на заправках

Двенадцать часов пути, заправки с очередями, которые регулируют казаки-дружинники, проверяя прописку, и всего 20 литров бензина, залитых в бак глубокой ночью. В условиях дефицита топлива наш корреспондент села за руль и на личном опыте убедилась: добраться из Крыма в Краснодар сегодня — это квест, в котором побеждает не скорость, а удача. Подробности — в репортаже «Ъ-Кубань».

Фото: Виктория Самко

При выезде из Симферополя первое, что бросается в глаза на подъезде к селу Зуя,— это хвост из машин у заправки ТЭС. Местные жители не верят своим глазам: оказывается, всего пару минут назад сюда приехал бензовоз. Для крымчан, которые неделю смотрели на закрытые заправки, это становится большим событием.

— Ну вот, хоть чуть-чуть привезли,— улыбается водитель в очереди.— Сразу легче дышать.

Далее — Белогорск. Снова очередь, но она тает довольно бодро. Цена за 95-й — 155 руб./литр. Рядом с одной из машин стоит мужчина под пятьдесят. Он объясняет тактику:

— Моя задача — просто залить бак, чтобы доползти до моста. А там уже будем искать, кто льет в канистры. Перекупы знают адреса, а мы едем почти наугад.

Понять, что на заправке есть бензин, очень просто: если видите огромную очередь — значит, топливо есть. Дальше по трассе — ни одной рабочей колонки. Только пустые заправки и четыре бензовоза, которые куда-то спешат мимо нас.

Въезд на Крымский мост — отдельная история. Со стороны Крыма очереди нет. Пропускают в потоке, без лишних вопросов, так как легковушка — не автобус, да и багажа нет. Карточки «досмотрено» в руки — и уже мчусь над проливом.

Первая же заправка за мостом встречает вереницей автомобилей. Подъезжаю ближе и вижу сцену: мужчина спокойно направляет пистолет не в бак машины, а в салон, где стоят канистры. При этом на табличке висит строгое правило: не более 20 литров в бак. Но никто его не останавливает.

Если вы видите огромную очередь — значит, топливо есть

Фото: Виктория Самко

Знакомлюсь с ребятами из Самары. Они возвращаются из Евпатории, но на обратную дорогу бензина едва хватило — в Крыму так и не нашли ни капли. На момент нашего знакомства в очереди они стояли уже восемь часов. Парни ругаются:

— Посмотрите, люди льют в канистры ведрами. Из-за них мы вообще не движемся.

У кассы молодой парень почти шепотом выдает местный секрет:

— Официально лить в канистры нельзя, но здесь на это закрывают глаза и разрешают, но каждую заправку канистры нужно оплачивать отдельно. Поэтому очередь движется очень медленно.

Под Новороссийском у «Роснефти» охранник бодро рапортует: «Минут 20 постоите». Но реальность оказывается сложнее. Очередь делится на две части, ее регулируют казачьи дружины. Одна полоса — для местных с пропиской, вторая — для всех остальных.

Заезжаю в Анапу. Здесь толпа у заправки, но, подъехав, слышу: «Бензина нет. Ждем машину». Водитель из Краснодара, который приехал раньше, только разводит руками:

— Я уже сам не знаю, куда ехать. Ищу по навигатору как иголку в стоге сена.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В салоне некоторых авто стояла целая вереница канистр

Фото: Виктория Самко В салоне некоторых авто стояла целая вереница канистр

Фото: Виктория Самко

В станице Гостагаевской очередь на АЗС регулируют жестко. Местный мужчина терпеливо объясняет расклад: «Очередь регулируют казачьи дружины, если вы не местные, то для вас отдельная колонка, а если местные с пропиской, то в другую сторону от заправки нужно встать». На вопрос, правда ли, что крымские машины не хотят заправлять, отвечает: «Да, дерутся даже здесь. Но я вот думаю, они что, не люди? Им даже хуже сейчас, чем нам».

Подтверждение находится сразу. Увидев мои номера (82-й регион), один из водителей срывается на крик:

— Вы сливаете весь наш бензин! Продаете у себя по двойной цене, а мы тут ночами стоим, чтобы на работу доехать!

Приходится возвращаться в сторону моста на заправку «Тболл». Здесь очередь парадоксально маленькая по сравнению с увиденными ранее. Всего 30 минут — и я у колонки. Заветные 20 литров залиты в бак. Лайфхак: ночью на этой заправке лояльны ко всем, а днем — строго по прописке, висит даже официальное объявление.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Если вы не местные, то для вас отдельная колонка

Фото: Виктория Самко Если вы не местные, то для вас отдельная колонка

Фото: Виктория Самко

Рядом, у съезда на мост — заправка «Лукойл». С момента моего отъезда очередь не сдвинулась ни на метр. По территории заправки шныряет «Газель», из которой двое парней из Нальчика предлагают спасительный бензин. Цена — 250 руб. за литр. Рядом, в темноте, сидят люди с полными канистрами и продают топливо. Это уже не заправка, а живой рынок.

Далее — Краснодар. Но по пути туда больше ни одной заправки с бензином. Пусто. Итог дня: 20 литров в баке и 12 часов в пути.

Как ранее сообщал глава Крыма Сергей Аксенов, работа по ликвидации топливного кризиса продолжается. К сожалению, в ближайшее время больших объемов топлива в продажу не поступит. Ежедневно информировать граждан будет министр топлива и энергетики республики Владимир Воронкин.

В Краснодаре по состоянию на 1 июля продолжают работу 44 автозаправочные станции. Об этом сообщили в МЦУ города, бензин марки АИ-92 доступен на 39 АЗС, АИ-95 — также на 39 станциях, АИ-100 — на 21 объекте, дизельное топливо — на 34 заправках.

Виктория Самко