Власти Петербурга передали квартиры ветеранам боевых действий и их семьям

В Санкт-Петербурге ветеранам боевых действий и членам их семей вручили документы на получение новых квартир. Об этом сообщили в администрации города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Петербурге ветеранам боевых действий вручили документы на новые квартиры

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ В Петербурге ветеранам боевых действий вручили документы на новые квартиры

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Торжественная церемония прошла 1 июля — в День ветеранов боевых действий — в Музее обороны и блокады Ленинграда.

В Смольном отметили, что город продолжает реализацию программ по обеспечению жильем ветеранов, нуждающихся в улучшении жилищных условий. Отдельно подчеркивается, что участники специальной военной операции получают квартиры в год обращения.

Согласно жилищному плану Санкт-Петербурга на 2026 год, предусмотрено предоставление 475 квартир. На сегодняшний день жильем уже обеспечены 196 ветеранов боевых действий, из которых 192 являются участниками специальной военной операции.

Матвей Николаев