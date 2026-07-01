Петербуржца отправили в колонию за экстремистские комментарии в интернете

Фрунзенский районный суд Санкт-Петербурга вынес приговор Михаилу Огневу по делу о публичных призывах к экстремистской деятельности. Об этом 1 июля сообщили в объединенной пресс-службе судов города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Житель Петербурга получил реальный срок за публикации с призывами к насилию

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Житель Петербурга получил реальный срок за публикации с призывами к насилию

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Основанием для уголовного дела стали два комментария, опубликованные в мессенджере.

Согласно материалам дела, первый комментарий мужчина разместил в ноябре 2023 года, когда находился в Екатеринбурге. Он был оставлен под публикацией, связанной с межнациональной тематикой. Экспертиза и следствие пришли к выводу, что содержание сообщения содержало призывы к насилию в отношении представителей определенной национальности.

Второй комментарий появился в январе 2025 года уже после переезда фигуранта в Санкт-Петербург. Он был опубликован под сообщением о нападении подростков на армянскую пару в Подмосковье. По версии следствия, мужчина одобрил действия нападавших и допустил оскорбительные высказывания.

Подсудимый признал вину в полном объеме. Суд назначил ему наказание в виде полутора лет лишения свободы в колонии строгого режима, а также запретил в течение двух лет размещать материалы в интернете.

Мобильный телефон осужденного конфискован в доход государства.

Матвей Николаев