В Петербурге и Ленобласти объявили желтый уровень опасности из-за ливня

Росгидрометцентр предупредил о неблагоприятной погоде 2 июля. В городе с 5:00 до 20:00 будет действовать «желтый» уровень опасности из-за сильного дождя, в Ленинградской области с 9:00 до 22:00 — из-за ливней с грозами, сообщили в пресс-службе Гидрометцентра.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Водителям рекомендуют не парковать машины под деревьями и рекламными конструкциями, пешеходам — не укрываться под ними во время грозы

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Водителям рекомендуют не парковать машины под деревьями и рекламными конструкциями, пешеходам — не укрываться под ними во время грозы

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

По прогнозам синоптиков, осадки в Петербурге могут быть интенсивными. В Ленобласти помимо дождя ожидаются грозы. «Желтый» уровень означает потенциально опасную погоду.

Водителям рекомендуют не парковать машины под деревьями и рекламными конструкциями, пешеходам — не укрываться под ними во время грозы. Коммунальные службы переведены в режим повышенной готовности.

Карина Дроздецкая