Верховный суд утвердил подходы к оспариванию сделок после дела Долиной

Верховный суд России сформировал единые подходы к оспариванию сделок с недвижимостью с учетом вердикта по делу о квартире певицы Ларисы Долиной. Среди пунктов обзора — заблуждение продавца насчет мотивов сделки не может быть достаточным основанием для ее расторжения по 178-й статье Гражданского кодекса.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Лариса Долина

Фото: Антон Великжанин, Коммерсантъ Лариса Долина

Фото: Антон Великжанин, Коммерсантъ

«При разрешении споров об оспаривании сделок по данной статье судам следует принимать во внимание добросовестное поведение другой стороны, а также наличие у нее возможности распознать заблуждение, под влиянием которого действовал гражданин, совершая сделку»,— указано в обзоре Верховного суда. Подчеркивается, что обе стороны оспариваемой сделки должны иметь равный объем защиты.

Если гражданин продал квартиру под влиянием мошенников, суд может признать сделку недействительной по иску потерпевшего, только если покупатель знал или должен был знать об обмане. Продавец должен доказать, что не понимал значения своих действий. Если потерпевший отказывается от исследования его психического здоровья, суд может отклонить его иск, следует из обзора. Ранее «Ъ» приводил подробный разбор юристами выводов Верховного суда по «делу Долиной».

Лариса Долина летом 2024 года продала Полине Лурье квартиру в Хамовниках за 112 млн руб. Вскоре после заключения сделки певица заявила, что стала жертвой мошенников, которым она отправила полученные деньги. Хамовнический суд Москвы вернул Ларисе Долиной право на недвижимость. Дело дошло до Верховного суда, который в декабре 2025 года отменил решение нижестоящей инстанции и оставил право на квартиру за Полиной Лурье.

Подробнее о мошеннических схемах на рынке недвижимости — в материале «Ъ» «Долина рисков».