Верховный суд признал за Полиной Лурье право на квартиру Ларисы Долиной

Верховный суд России отменил решение Хамовнического суда столицы, вернувшего квартиру в центре Москвы певице Ларисе Долиной. Право на недвижимость признано за покупательницей Полиной Лурье. При этом высшая судебная инстанция страны направила на новое апелляционное рассмотрение в Мосгорсуд вопрос о выселении певицы. Последнее, как сообщили судьи, «необходимо для установления ряда обстоятельств для правильного разрешения спора».

Такое решение, как сообщает корреспондент «Ъ», было принято по кассационной жалобе покупательницы недвижимости Полины Лурье, заплатившей певице 112 млн руб. Ей Лариса Долина продала свою квартиру площадью 236 кв. м в доме №3 в Ксеньинском переулке (Хамовнический округ столицы) летом 2024 года. Вскоре выяснилось, что Долина стала жертвой мошенников, которые обрабатывали ее три месяца. Она не только отправила им полученные за покупку недвижимости деньги, но и еще более 175 млн руб. своих накоплений. Хамовнический суд Москвы 28 марта вернул Ларисе Долиной недвижимость, даже не обязав возвратить уплаченные покупательнице Полине Лурье за квартиру 112 млн руб. и отклонив ее встречный иск.

Это решение оставили в силе Мосгорсуд и Второй кассационный суд общей юрисдикции. Судебные акты вызвали большой общественный резонанс.

28 ноября Балашихинский горсуд Подмосковья приговорил к срокам от четырех до семи лет заключения четверых участников аферы с артисткой. При этом ее иск к фигурантам на 175 млн руб. суд оставил без рассмотрения, переадресовав в гражданское судопроизводство. 5 декабря в эфире программы «Пусть говорят» госпожа Долина пообещала Лурье вернуть уплаченные за квартиру 112 млн руб. Однако та не отозвала свою жалобу из Верховного суда. На заседании там выяснилось, что Лариса Долина, которая попросила оставить решения нижестоящих судов в силе, тем не менее согласилась применить «двустороннюю реституцию», то есть взыскать с нее в пользу Лурье деньги. Генпрокуратура эту просьбу поддержала, но суд решил иначе.

Мария Локотецкая