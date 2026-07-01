В Ярославле завершился второй этап бизнес-регаты «Коммерсантъ»

27–28 июня на акватории Волги, в районе парка «Стрелка», прошел второй этап ежегодной бизнес-регаты «Коммерсантъ». В соревнованиях приняли участие девять команд, сформированных из топ-менеджеров и владельцев компаний.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Першонков Фото: Олег Першонков

Этап впервые прошел в формате гонок с пересадкой: девять команд поочередно сменяли друг друга на восьми яхтах, формируя новый экипаж перед каждой гонкой. Такой формат позволяет объективно оценить слаженность и профессионализм каждой команды, поскольку за время соревнований участники успевают пройти через большинство яхт флота. Всего было проведено девять гонок.

Открывая этап бизнес-регаты, вице-губернатор Андрей Колядин отметил, что выбор места проведения соревнований не случаен — регион имеет глубокие исторические связи с морским делом и судостроением — от Федора Ушакова и Петра I до наших дней.

«Уверен, что это мероприятие станет мощным импульсом для развития парусного спорта в Ярославской области. У нас есть все необходимое: великолепные акватории, богатые традиции и, главное, — заинтересованные люди.

Отдельно отмечу роль издательского дома «Коммерсантъ», выступившего организатором регаты. Правительство высоко оценивает вклад «Коммерсанта» в развитие деловой медиаотрасли. И, конечно, всегда будет поддерживать подобные инициативы, которые объединяют бизнес, спорт и культуру, делают страну сильнее и привлекательнее»,— отметил господян Колядин.

Погодные условия первого дня держали экипажи в напряжении: жара сменялась резкими порывами ветра, а порывы — продолжительными штилевыми паузами. Командам приходилось постоянно перестраивать тактику на ходу. В последней гонке первого дня несколько экипажей из-за безветрия не успели завершить дистанцию. Своими впечатлениями от гонок поделился Дмитрий Сурков, представитель команды Адвокатского бюро «Щегловы и партнеры»: «Второй день оказался намного сильнее первого — сказался ветер. Не обошлось и без происшествий на воде: лодку накренило, паруса коснулись воды, но команда сработала слаженно, и мы выровнялись, не потеряв позиции. А вот вчера, наоборот, пришлось непросто — слабый ветер и непривычный для нашего экипажа вес сыграли свою роль. Сегодня мы это исправили и несколько раз приходили третьими-четвертыми. Акватория интересная, особенно первый день — когда ветер то пропадает, то неожиданно разворачивает лодку задним ходом. Формат гонок с пересадкой для меня в новинку: опыт своеобразный, но полезный. Мы пропустили сезон 2025 года и рассчитываем наверстать на московском этапе — ждем хороших ветров!»

Второй день, напротив, выдался благоприятным для парусного спорта: устойчивый ветер позволил провести гонки в полную силу и определить итоговую расстановку сил.

По итогам двух дней соревнований призовые места распределились следующим образом:1 место — команда «Росконгресс», 2 место — команда «Коммерсантъ», 3 место — команда партнера North Sails

Победу команды фонда «Росконгресс» отметила Кристина Бондаренко: «Локация в этот раз получилась просто отличная. С одной стороны — удобно: совсем рядом с Москвой, добраться не составляет труда. А с другой — место абсолютно новое и очень интересное, мы такого еще не видели. Зона отдыха была организована великолепно, по-настоящему продуманно. Отдельное спасибо за атмосферу: вкусная еда, интересные люди вокруг — все располагало к общению. Желаю организаторам успехов и дальнейшего развития этого проекта!»

Исполнительный директор АО «Коммерсантъ» Михаил Нелюбин отметил, что регата стала ярким событием в жизни города: «Прекрасная локация в самом сердце Ярославля, дружеская атмосфера, настоящий праздник парусного спорта — участники и гости назвали это место ярославской Ривьерой. Все это состоялось при поддержке правительства Ярославской области и лично губернатора Михаила Евраева. Надеюсь, что благодаря нашей регате парусный спорт в Ярославле получит еще большее развитие, появятся новые причалы, яхт-клубы, комфортные условия для занятий детским парусным спортом, а Ярославль — столица Золотого кольца — станет столицей парусного спорта на Волге».