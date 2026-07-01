В Екатеринбурге снесли кафе «Каспий», где собиралась азербайджанская диаспора

Признанное незаконной постройкой кафе «Каспий» в Екатеринбурге демонтировано, сообщили в городской администрации. Ранее в нем собирались члены азербайджанской диаспоры, которые были арестованы летом прошлого года во время массовых задержаний уроженцев Азербайджана.

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Площадь кафе составляла около 3,5 тыс. кв. м, оно стояло около озера Шарташ в Кировском районе. Как сообщили в мэрии, «Каспий» в течение нескольких лет становился предметом жалоб жителей и судебных разбирательств. Во время проверки было установлено, что у владельца кафе нет документов на землю — ему было объявлено предостережение о недопустимости самовольного занятия земельного участка. «В настоящее время незаконно занимаемая территория освобождена нарушителем в добровольном порядке. Работы на участке продолжаются»,— сказано в сообщении.

О сносе кафе «Каспий» стало известно в конце 2025 года. Ранее кафе владели Гусейн и Зияддин Сафаровы, которые скончались после массовых задержаний азербайджанцев — по данным СКР, смерть одного из фигурантов наступила из-за сердечной недостаточности. Тела братьев были доставлены в Азербайджан для повторной экспертизы. Большую часть задержанных отпустили, но некоторых из них арестовали. По версии силовиков, все они причастны к убийствам и покушениям на убийство в 2000-х годах. Как установлено следствием, преступления они совершали из-за раздела сфер влияния в бизнесе и в борьбе за лидерство в азербайджанской диаспоре.

В июле 2025 года также был задержан глава азербайджанской диаспоры Шахин Шыхлински. Он и его сын Мутвалы признаны виновными по делу о применении насилия в отношении представителя власти (ч. 2 ст. 318 УК РФ). Шахину Шыхлински назначили девять лет колонии строгого режима, его сыну — восемь лет колонии общего режима. Сегодня суд должен рассмотреть очередную апелляцию экс-главы диаспоры на приговор.

Ирина Пичурина