В Екатеринбурге производят демонтаж кафе арестованных азербайджанцев

В Екатеринбурге сносят кафе «Каспий», где раньше собирались члены азербайджанской диаспоры. Об этом сообщил член городской общественной палаты Дмитрий Чукреев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Ранее кафе владели Гусейн и Зияддин Сафаровы, которые скончались из-за проблем с сердцем после массовых задержаний уроженцев Азербайджана в Екатеринбурге летом текущего года. После большую часть отпустили, но некоторых из них арестовали. По версии силовиков, все они причастны к убийствам и покушениям на убийство в 2000-х годах. Как установлено следствием, преступления они совершали из-за раздела сфер влияния в бизнесе и в борьбе за лидерство в азербайджанской диаспоре.

15 января 2026 года Кировский райсуд Екатеринбурга начнет рассматривать уголовное дело в отношении Шуджаяддина Раджабова, Акифа, Аяза, Бакира, Камала, Мазахира Сафаровых, бывшего лидера диаспоры Шахина Шыхлински и его сына Мутвалы Шыхлински.

Напомним, в начале декабря Верх-Исетский райсуд Екатеринбурга арестовал нового главу азербайджанской общины и «Центра культуры, молодежи и спорта азербайджанцев Урала» Видади Мустафаева, который занял это место в сентябре после ареста бывшего лидера диаспоры Шахина Шыхлински.

Артем Путилов